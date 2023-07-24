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31-летнего электрика убило током в Жанаозене. Тревожный звонок в службу скорой помощи поступил от очевидцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Местные жители рассказали, что на высоковольтном столбе находится человек. На место выехали сотрудники пожарной части и дознаватель УЧС Жанаозена.

"Установлено, что в ходе проведения ремонтных работ на высоковольтном (380 В) электрическом столбе по неизвестным причинам ударило током работника ГКП на ПХВ "Озенэнергосервис", - говорится в официальном сообщении спасателей.

Мужчина погиб на месте.