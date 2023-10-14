Электрик сгорел заживо в Алматы

Полиция Алматы расследует смерть мужчины, который заживо сгорел на опоре линии электропередачи. Он попал под напряжение в 10 тысяч вольт. По словам очевидцев, несчастный пытался освободиться, но на нём загорелась одежда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По предварительной версии, на линии произошло короткое замыкание. Очевидцы сняли жуткое происшествие на видео. Тело мужчины на опоре линии электропередачи тушат пожарные.

С какой целью 37-летний алматинец забрался на столб, сейчас выясняют. Известно лишь, что на линии произошло короткое замыкание с аварийным отключением. Сейчас о жутком инциденте здесь напоминают лишь остатки одежды и обгоревшие инструменты.

Очевидцы говорят, всё произошло за считанные минуты. Мужчина пытался освободиться, но оказался охвачен огнём. Свидетели рассказывают, когда мужчина еще был жив, к электрическому столбу подходили прохожие. Но помочь ничем не смогли. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

"Мы производим ремонтные работы вот в этом доме, точнее отделочные, — рассказывает житель Алматы Максим Шашычев. – Окно было открыто. Мы как раз работали около окна. Заискрился столб. Человек был на столбе. Спустя какое-то время, буквально через минут 20-30, он стал высвобождаться, потому что снизу ему кричали: "Не шевелись! Не шевелись!" Стал высвобождаться, вспыхнул огонь на его одежде".

В энергокомпании заявили, погибший не является их сотрудником, а сам трансформатор не состоит на балансе. Предполагают, работать на место мужчину отправили сотрудники ЖК, который находится в непосредственной близости. Но там никаких комментариев не дали.

В компании "Алатау жарык" утверждают, что уведомления о работах не получили.

"В данной ситуации мы не знаем, кем является этот человек. То есть вот эта линия, трансформатор находятся на балансе ЖК "Атмосфера". И у них есть свои ответственные энергетики, то есть КСК, и они сами за это отвечают. Предположительно, отправили сотрудники ЖК "Атмосфера". Все работы, которые производятся на абонентских линиях, должны согласовываться с АЖК. Предварительно с АЖК в письменном виде такого не было", — рассказал главный инженер управления электрических сетей Алматинской области Алмат Абдыгазимов.

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. Досудебное расследование начали по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Если чью-то вину в этой трагедии докажут, то ему может грозить до пяти лет тюрьмы.