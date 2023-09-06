Елдоса Коспаева и членов его группировки этапировали в Казахстан

Из Северного Кипра в Казахстан доставлены семь членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.

"Указанные лица ранее были объявлены Агентством РК по финансовому мониторингу в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе. По версии следствия, её члены путём применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом", - сообщили в КНБ.

В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнёрами проведены необходимые оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки.

Подозреваемые доставлены в Астану в сопровождении конвоя Службы специального назначения "А" КНБ и переданы сотрудникам органа уголовного преследования.