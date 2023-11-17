Экзамен на водительские права стали в два раза чаще проваливать в Казахстане

В Казахстане внедрили новую систему для сдачи теоретического экзамена на знание ПДД. Получить права на вождение автомобиля стало сложнее. За месяц в спецЦОНах аннулированы 66 результатов тестирования по теории, передаёт BaigeNews.kz.

Нарушителей выявили в Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областях и Шымкенте.

Благодаря новой системе сотрудники госкорпорации выявили, что при сдаче тестов граждане пользовались микронаушниками, HDMI сплиттерами, позволяющими удалённо подключаться к компьютерам. Кроме этого, попадались и те, кто вшивал запрещённые устройства в рукава одежды и жилеты.

В Шымкенте сдающему экзамен подсказывали правильные ответы постукиванием по окну. Система считала телодвижения экзаменуемого, частые повороты в сторону окна, а аудиозапись зафиксировала постукивания. Результаты теста аннулировали.

"Новая система внедрена 16 октября в 83 экзаменационных классах во всех регионах Казахстана. Количество успешных результатов тестирования уменьшилось почти в два раза. Это показатель того, что водительские права получают только те граждане, кто действительно освоил правила дорожного движения", - отметил заместитель председателя правления госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

Граждане, чьи результаты тестирования аннулированы, могут подать заявку на повторный экзамен, только через три месяца.

С начала года в Казахстане выдано более миллиона водительских удостоверений.