Экспортные контракты на 1,8 млрд долларов заключили бизнесмены Казахстана и Таджикистана

Фото: пресс-службы министерства торговли и интеграции РК

На площадке казахстанско-таджикского бизнес-форума бизнесмены двух стран заключили 39 коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше 1,8 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.

Это экспортные договоры на поставку ферросплавов, пшеницы, глинозёма, нефтяного кокса, подсолнечного масла, оборудования для развития горной промышленности, автомобилей JAC и другой продукции.

В деловом мероприятии участвовали более 200 компаний, представителей государственного и квазигосударственного секторов двух стран.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, сегодня в Казахстане действует 418 совместных с Таджикистаном предприятий. С 2005 года наша страна инвестировала в экономику этой республики порядка 132 миллионов долларов, приток таджикских инвестиций составил порядка 21 миллиона долларов.

Казахстанские предприятия наработали позитивный опыт экспортных поставок в Таджикистан. Так, в 2017-2018 годах в эту страну поставлено 147 автомобилей марки JAC. В конце 2021 года был подписан контракт на поставку ещё 175 автомобилей этой мраки с завода ТОО "СарыаркаАвтоПром", из них 50 автомашин были отправлены в Таджикистан в прошлом году. Сегодня городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки формируют таксопарк города Душанбе. Кроме того, Казахстан на постоянной основе экспортирует в Таджикистан глинозём и пшеницу.

Участники мероприятия отметили высокий потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства и промышленности, а также необходимость развития кооперационных проектов. На площадке бизнес-форума стороны презентовали свои инвестиционные возможности.

"Казахстан имеет потенциал наращивания экспорта в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму 140 миллионов долларов. Это товары обработанной продукции, в том числе подсолнечное масло и мука. Большой интерес к таджикскому рынку проявляют поставщики услуг, среди них услуги по дистанционному зондированию земли и спутниковой связи для отрасли сельского хозяйства, IT", — сказал Серик Жумангарин.

В рамках форума состоялось открытие 3-го заседания Казахстанско-таджикского делового совета, где обсуждались вопросы ведения внешнеторговой деятельности.