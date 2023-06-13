Экспорт товаров из Казахстана в ЕАЭС вырос на 47 процентов

Фото: eaeunion.org

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС растёт, с начала года он увеличился на 12 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

"В январе-апреле товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 8 999,5 миллиона долларов, что в номинальном выражении больше на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Экспорт товаров составил 3 536,1 миллиона долларов (больше на 47 процентов), импорт – 5 463,4 миллиона долларов (меньше на три процента).

В общем объёме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,2 процента, Кыргызстан – 4,5 процента, Беларусь – 3,2 процента и Армения – 0,1 процента.

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,2 процента, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26,7 процента.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20,5 процента, металлы и изделия из них – 18,6 процента, а также машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты –17,4 процента.