Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 9,5 процента
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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 28 517,8 миллиона долларов в 2023 году. Экспорт товаров превысил 11 054 миллиона долларов (больше на 9,5 процента), импорт – 17 463,7 миллиона долларов (меньше на 9,3 процента), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.
В общем объёме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС Армения занимает 0,2 процента, Беларусь – 3,2 процента, Кыргызстан – 5,5 процента и Россия – 91,1 процента.
Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26,4 процента, далее следуют оборудование, машины, транспортные средства, приборы и аппараты – 25,5 процента.
В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают металлы и изделия из них – 19,4 процента, машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, а также продукты животного и растительного происхождения – по 19,3 процента.
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