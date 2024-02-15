Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 28 517,8 миллиона долларов в 2023 году. Экспорт товаров превысил 11 054 миллиона долларов (больше на 9,5 процента), импорт – 17 463,7 миллиона долларов (меньше на 9,3 процента), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

В общем объёме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС Армения занимает 0,2 процента, Беларусь – 3,2 процента, Кыргызстан – 5,5 процента и Россия – 91,1 процента.

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26,4 процента, далее следуют оборудование, машины, транспортные средства, приборы и аппараты – 25,5 процента.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают металлы и изделия из них – 19,4 процента, машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, а также продукты животного и растительного происхождения – по 19,3 процента.