Экспорт из Казахстана снизился более чем на 15%

Более чем на 15% снизился за полгода экспорт из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на export.gov.kz official.

"Экспорт из Казахстана снизился на 15,1% и составил 32,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Основные товары экспорта: нефть сырая – 20,5 миллиарда долларов (с долей 63%), медь и катоды из меди – 1,6 миллиарда долларов (4,8%), руды и концентраты медные – 1,4 миллиарда долларов (4,2%), ферросплавы – 1,2 миллиарда долларов (3,6%), пшеница – 1 миллиард долларов (3,2%), природный газ – 668 миллионов долларов (2,1%), нефтепродукты – 598,1 миллиона долларов (1,8%), уран – 506 миллионов долларов (1,6%), серебро – 352,7 миллиона доллларов (1,1%), мука пшеничная или пшенично-ржаная – 277,9 миллиона долларов (0,85%).

Появились новые рынки сбыта. Это Камбоджа, Сирия, Парагвай и Лихтенштейн.

Внешнеторговый оборот в январе-июне 2023 года составил 53,4 миллиарда долларов, что на 4,4% выше, чем за аналогичный период 2022 года.