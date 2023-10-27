Экспорт IT-услуг в Казахстане: Как Минцифры будет исполнять поручение президента

Президент Казахстана в послании народу обозначил приоритетные направления в развитии цифровизации в стране. Глава государства заявил о необходимости развития искусственного интеллекта. Как будет внедряться ИИ в Казахстане? С какими компаниями будут работать профильные ведомства для увеличения экспорта IT-услуг? Где будут обучать квалифицированных специалистов? Об этом в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz рассказал первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Каныш Тулеушин.

Как будут увеличивать экспорт IT-услуг

В мире среди экспортеров информационно-коммуникационных технологий лидирует: США, Китай, Израиль, Великобритания, Ирландия. В Казахстане же это направление сейчас активно развивается. Например, как сказал Токаев, к 2026 экспорт IT-услуг в Казахстане должен увеличиться до одного миллиарда долларов.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сейчас принимают ряд мер для достижения этих показателей, сообщили в ведомстве.

В прошлом году экспорт IT услуг составил 337 миллионов долларов. В первом полугодии этого года эта цифра 247,3 миллионов долларов США, увеличив приток в два раза по сравнению с первым полугодием 2022 года – 110,5 миллионов долларов США.

"Если говорить более детально, в 2020 году – доходность от экспорта IT составила 33,5 миллионов долларов США, в 2021 году – 60, США и в 2022 – 337 миллионов долларов США. Наблюдается отчетливая градация стремительного роста – увеличения экспорта по IT услугам и товарам, что является подтверждением проводимых релевантных и таргетированных работ министерства. Согласно прогнозным данным, ожидается по итогу 2023 года достижение показателя по экспорту в 500 миллионов долларов США, к 2024 году – 600, 2025 году – 800 и 2026 году – один миллиард долларов США", - рассказывает Каныш Тулеушин.

По его словам, для стимулирования экспорта IT-услуг и продуктов министерством было запущено несколько программ. Например, Astana Hub совместно Google for Startups в Центральной Азии. В рамках этого разработана совместная акселерационная программа Silkway Accelerator. Также одна из таких программ - Hero Training в Кремниевой долине, она запущена совместно с Draper University.

Также запущены акселерационные программы Global Outsourcer и Scalerator. Цель Global Outsourcer формирование компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей компаний, предоставляющих IT–услуги.

Scalerator - первая акселерационная программа международного технопарка Astana Hub.

Помимо этого, для того, чтобы увеличить экспорт IT услуг министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прорабатывает вопрос о подписании дорожной карты совместно с министерством иностранных дел и министерством торговли и интеграции, а также с подведомственными организациями - Astana Hub, KazAID, Kazakh lnvest, Kazakh Export и QazTrade.

"Мы также работает над введением специальной визы для цифровых кочевников - Digital Nomad Visa. Она является долгосрочной визой, временным видом на жительство для тех, кто получает доход, работая удаленно. Кроме того, проведена стратегическая сессия с представителями ассоциаций, бизнес-сообщества, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. Мы опередили ключевые факторы, влияющие на развитие экспорта информационно-коммуникационных технологий, выявлены риски и разработаны альтернативные варианты потенциальных решений проблемных вопросов", - говорит Каныш Тулеушин.

Как будут готовить IT-специалистов в Казахстане

В МЦРИАП РК отмечают, что для устойчивого роста цифровой отрасли в Казахстане основное внимание уделяется образованию и подготовке кадров.

Без молодых и талантливых специалистов любая отрасль не может развиваться. Ведущие страны мира активно развивают искусственный интеллект, IT – сферу. Поэтому, как считает президент, отставание Казахстана в этом вопросе не допустимо.

Многие успешные мировые IT проекты помогают в улучшение доступности к медицине, и другим необходимым сферам.

В связи с этим IT-образование и сотрудничество с ведущими университетами и технологическими компаниям-одна из важнейших задач ведомства на данный момент.

Как сообщил, Каныш Тулеушин для этого министерство два года назад запустило программу Tech Orda. Она действует в различных регионах страны. С 2021 по 2022 год в рамках программы было выделено 3168 ваучеров, в этом году эта цифра составила 3 тысячи.

Для того, чтобы усилить подготовку преподавателей, ведомство планирует выделять ваучеры и на это направление.

Как сообщил Каныш Тулеушин, Казахстан активно сотрудничает с Samsung и Huawei. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями дает возможность интегрировать мировые практики в казахстанскую систему образования, что позволяет студентам выбирать актуальные программы обучения, соответствующие международным стандартам.

По его словам, в соответствии с меморандумом, компания Samsung запустила четыре IT-школы в различных городах. Здесь предоставляется обучение по двум основным направлениям: программирование на Python и разработка мобильных приложений на Java в среде Android Studio.

"В прошлом году в IT-школах Samsung обучились 220 человек. Huawei управляет 25 ИКТ-Академиями в различных городах и регионах Казахстана, которые созданы для развития компетенций и навыков в области IT", - говорит Каныш Тулеушин.

Первый вице-министр МЦРИАП РК считает, что эти меры основы становления Казахстана как IT-страны. При этом он отмечает, что экосистема IT-отрасли включает в себя и другие направления работы, такие как: развитие инфраструктуры, популяризация бизнес-ангелов и венчурных фондов, а также появление крупных игроков на рынке.

Как будут создавать условия для привлечения инвестиций

Для того, что создать привлекательные условия для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров в Казахстане президент поручил подготовить целостный отраслевой документ.

В нем должны быть указаны все необходимые меры, которые могли бы сделать страну привлекательной для зарубежных предпринимателей.

Проект закона, в котором указаны все необходимые изменения, проработан и согласован со всеми заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом. Цель законопроекта - создание регуляторной среды, привлекательной для технологических гигантов, введение законодательных механизмов, создание регионального хаба облачных вычислений в Казахстане.

21 сентября проект заключения правительства был одобрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. 27 сентября проект заключения правительства был направлен в аппарат правительства. В настоящее время проект находится в Администрации Президента на рассмотрении, сообщил Каныш Тулеушин.

Он также прокомментировал правовую и финансовую часть вопроса привлечения инвестиций.

"Нужно отметить, что вопрос развития венчурного рынка является одним из ключевых, когда мы говорим об инновационной системе и инновационной политике. Так, к примеру, уровень развития венчурного рынка на сегодня уже замеряется на мировом уровне в рамках глобального индекса инноваций. Министерством уже организована работа акселерационной группы по развитию венчурного рынка. Хотелось бы подчеркнуть, что сама концепция "акселерационных групп" является весьма эффективным инструментом проектного управления, который позволяет собирать мнения и информацию с основных целевых групп. В нашем случае с сообщества венчуристов", - рассказывает Каныш Тулеушин.

Он отмечает, что промежуточные результаты работы акселерационной группы по венчурному рынку уже говорят об эффективном выявлении проблем.

"Мы уже выявили ряд проблем, где есть необходимость совершенствования законодательства, а где требуется применение мер иного характера. Если вкратце, то министерство уже занимается соответствующей работой, в том числе по направлению законотворчество", - добавляет Каныш Тулеушин.

Первый вице-министр МЦРИАП РК отмечает, что венчурный капитал играет большую роль в развитии технологического бизнеса. Он предоставляет финансовую поддержку стартующим инновационным проектам, которым не хватает средств.

В мире венчурные инвесторы все больше увеличивают свои вложения в сферу генеративного искусственного интеллекта. Например, сумма таких инвестиций в 2018 году составила 408 миллионов долларов.

В Казахстане для привлечения частных инвестиций в инновационные проекты в 2021 году был создан Венчурный фонд раннего финансирования Tumar Ventures Fund. Этот фонд фокусируется на раннем финансировании, что является важным этапом для стартапов, которые еще не достигли полной коммерциализации своих продуктов или услуг.

Как сообщил Каныш Тулеушин, в фонд были привлечены средства частного инвестора в размере 10,1 миллиона долларов США или 4,7 миллиарда тенге. Они будут направлены на инвестиции в инновационные проекты, преимущественно компании, зарегистрированные в Казахстане или основанные гражданами РК в других юрисдикциях.

Президент также поручил масштабировать опыт Astana Hub, поэтому МЦРИАП РК сейчас активно работает над открытием технологических хабов по всей стране.

В настоящее время уже открыто и успешно функционирует 11 региональных хаба. К 2024 году планируется расширить их деятельность на все регионы страны.

Каныш Тулеушин считает, что региональные хабы могут дать впечатляющие результаты. Он поясняет, что это своего рода инкубаторы для молодых специалистов, которые после окончания учебы могут дальше развиваться в Astana Hub. Это также открывает возможности для участия в международных программах. Для того, чтобы этот процесс улучшился, планируется увеличить финансирование хабов, использовать новые бизнес-программы, а также интегрироваться с мировым рынком IT, сообщил Каныш Тулеушин.

Говоря об привлечении инвестиций, Каныш Тулеушин упоминает проект Silkroad Innovation Hub в Сан-Франциско.

"Этот проект призван продвигать Центральную Евразию в Кремниевой долине и способствовать развитию IT-предпринимательства", - говорит Каныш Тулеушин.

По его словам, проект будем местом для объединения усилий IT-специалистов со всех стран. Помимо выше названных проектов, МЦРИАП планирует открыть подобные хабы в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Для привлечения ведущих IT-специалистов будет внедряться визовый проект Digital Nomad, заключил Каныш Толеушин.