Эксперты обсудят вопросы гражданской авиации на симпозиуме в Алматы

Впервые в Казахстане состоится Региональный симпозиум ИКАО по программе идентификации пассажиров (TRIP ИКАО) , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства транспорта РК.

Региональный симпозиум ИКАО по программе идентификации пассажиров состоится 6–8 декабря 2023 года в Алматы. Подобное мероприятие проводится впервые в Центральной Азии.

Как отметили в ведомстве, международные эксперты и топ менеджера в области гражданской авиации, представители рабочих групп ИКАО по TRIP и международных организаций будут обсуждать вопросы управления процессом идентификации пассажиров.

"Мероприятие предоставит возможность расширить международное и региональное сотрудничество и взаимодействие для устранения угроз, с которыми сталкивается международная гражданская авиация", - добавили в КГА.

На симпозиуме обсудят пять главных тем Стратегии TRIP ИКАО, а именно: устойчивые процессы идентификации личности, стандарты в области машиносчитываемых проездных документов (МСПД), технические требования и передовую практику, выдачу защищенных проездных документов и технологию обмена информацией, а также выдачу медицинских свидетельств и удостоверения их подлинности.

Регистрация внешних участников производится на сайте ИКАО по ссылке: http://www.icao.int/Meetings/TRIP-Kazakhstan-2023 .

Регистрация участников от казахстанской стороны производится через АО "Авиационная администрация Казахстана". По всем возникающим вопросам можете обращаться по электронному адресу Fal@caa.gov.kz.