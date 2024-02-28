Эксперты назвали три главные сферы, отвечающие за социальное спокойствие в РК

В Казахстане могут появиться инициативные группы, которые будут контролировать организацию техники безопасности на производствах, передает BaigeNews.kz. Об этом на экспертном заседании Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" рассказал его директор Алибек Тажибаев.

"Эта идея была озвучена ранее одним общественным фондом. И здесь ключевая задача заключается в том, что необходимо создать совместную государственную и общественную комиссию, чтобы проводить согласованный мониторинг техники безопасности на предприятиях. И по истечению года, чтобы они повторно его проводили. И уже делали выводы, как рекомендации исполняются. Это должны быть профессионалы, люди со стороны не разбираются в технике безопасности", - рассказал Алибек Тажибаев.

Помимо этого, ключевыми в обсуждении стали вопросы продовольственной безопасности и улучшения качества медуслуг. Таисия Мармонтова, научный руководитель Центра, поделилась своим мнением, почему эти темы решили рассмотреть вместе. Они, по ее словам, имеют выход на социальное спокойствие.

"Сельское хозяйство связано с национальной безопасностью. Вчера аким столицы говорил о необходимости создания продовольственного пояса вокруг столицы. Я могу сказать, что по шести основным группам, в том числе, таким как молоко и мясо, мы не обеспечиваем себя. Соответственно, кто? Мелкие товаропроизводители, которые могут наполнить полки. Не стоит забывать и о том, что условия геополитической нестабильности обуславливают проблемы в логистике транспортных цепочек. Кроме того, это социальная стабильность", - поделилась своей точкой зрения Таисия Мармонтова.

О проблемах с менеджментом в казахстанском здравоохранении рассказал главный редактор делового медицинского журнала "Улагатты медицина". Марат Каирленов привел статистику: 60% пациентов обращаются к узким специалистам, остальные к врачам общей практики (ВОП).

"Если взять международный опыт и страны ОЭСР, там ситуация кардинально иная. Там у них 80% - это врачи общей практики, а 20% посещений приходятся на узких специалистов. У нас ВОПов превратили, по сути, в администраторов. Человек приходит, и ему выписывают кучу направлений. Но это неправильное расходование ресурсов. Если привести к стандартам ОЭСР, то мы можем получить ситуацию, что у нас 40% расходов не нужны", - считает эксперт.

Обратил внимание Марат Каирленов и на анализ бизнес-процессов в различных медорганизациях.

"Мы видим в отрасли получателей амбулаторно-лекарственного обеспечения. Недавно была коллегия министерства здравоохранения, там эти вещи достаточно хорошо прозвучали. У нас за последние два года в 2,5 раза выросло количество получателей амбулаторно-лекарственного обеспечения. Но закуп лекарств вырос только на 6%. То есть у нас деньги куда-то не туда уходят. Наверное, надо компетентным органам разбираться, куда эти деньги ушли", - подчеркнул Марат Каирленов.

Напомним, задача экспертного сообщества: в открытом формате обсудить и сформировать рекомендации по достижению задачи, поставленной президентом перед новым кабмином – созданию необходимых условий для устойчивого роста благосостояния казахстанцев.