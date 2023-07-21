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  • Экспертизу по факту гибели рудненских близнецов проводят в России
astanatv.kz Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30
89
Фото: astanatv.kz

Экспертизу по факту гибели рудненских близнецов проводят в России

Подробности расследования резонансного дела о гибели близнецов в Рудном озвучили прокуроры. Сообщается, что экспертизу заказали в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.

"Следователь, который расследует, направлен в командировку в город Москву. Учитывая сложность экспертизы мы находимся на стадии ожидания", - сообщил заместитель прокурора Костанайской области Бауржан Бекбосынов.

Напомню, два шестилетних брата скончались при загадочных обстоятельствах минувшей осенью. 12 октября их доставили в больницу Рудного со слабостью в ногах и сонливостью. Детям провели инфузионную терапию. И на следующий день по настоянию матери выписали, с улучшением. Но спустя 12 часов мальчиков не стало.

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Сегодня, 00:30
89
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