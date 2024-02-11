Экспертиза и гранты писателям: Аида Балаева рассказала о нововведениях в сфере книгоиздания

Министр культуры и информации Аида Балаева сделала видеообращение, рассказав казахстанцам о том, как в стране намерены усиливать сферу книгоиздания, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметила, что книги будут проходить ряд экспертиз. Это позволит печатать только лучшие работы. Заявки будут приниматься два раза в год, а поступившую будут проверять десять дней. Затем произведению предстоит общественное обсуждение, которое продлится ещё 15 дней. Два месяца даётся на заключение экспертов.

"За это время будут приниматься во внимания социологические исследования отечественных научно-исследовательских центов, статистические данные продаж книжных магазинов, рейтинг-листы издательств и только после этого уполномоченный орган будет принимать конкретные решения. Несмотря на то, что по новым правилам, отборочный этап занимает четыре месяца, оплата, печать и распространение будут производиться круглый год", — сообщила Аида Балаева.

Министр уточнила, что эти правила не касаются энциклопедических изданий, так как они не являются новыми произведениями.

Также по словам министра, если раньше за новое произведение предусматривался гонорар, то теперь автор может претендовать на выплату гранта.

"При издании нового произведения в объёме одного авторского листа будет предусмотрена выплата гранта в размере шести минимальных зарплат. То есть, в среднем за 160-страничную книгу предусматривается вознаграждение в размере 4 млн тенге. Выплата гранта осуществляется решением экспертной комиссии, созданной при министерстве. Право на издание и продажу книги остаётся за самим автором. Если книга выйдет в свет в течение года и будет иметь хорошие показатели после продаж в книжных магазинах, её очередное издание и тираж возьмёт на себя государство", — рассказала глава Минкультуры.

Также Аида Балаева обратила внимание и на переводную литературу.

"Электронные версии, издаваемые по государственному заказу публикуется в национальной электронной библиотеке. Это не дает права издавать все всемирно известные литературные произведения в связи с ограничением авторских прав на электронную версию. Для расширения объема подающих заявки книг мы предлагаем полностью исключить этот пункт из закона", — подчеркнула министр.

По её словам, перевод на казахский язык мировых бестселлеров и по сей день регулируется частными издательствами. Благодаря нововведениям в закон, теперь все издательства смогут печать все известные зарубежные произведения, переведённые на казахский язык, на которые получено авторское право.

Кроме того, в новых правилах будет предусмотрено увеличение объёма компенсации в зависимости от сложности работы. А также в Законе о культуре предлагается определить статус писателя.