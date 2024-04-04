Эксперт высказался о нововведениях в законопроект о госзакупках в Казахстане
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О том как в Казахстане обновился законопроект "О государственных закупках" и какие изменения произойдут в стране после того как документ заработает, рассказал общественник Габдолла Дюсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"На пленарном заседании Мажилиса в первом чтении депутаты приняли законопроект "О государственных закупках". Наверное, это один из важнейших законопроектов для дальнейшего развития нашей страны. Ежегодно государство выделяет около 7 трлн. тенге на государственные закупки. Это без бюджета "Самрук Казына".
Я уже ранее писал о больших проблемах, связанных с этой сферой. И многие из них должны решиться нормами, заложенными в новый законопроект", - написал Габдолла Дюсенбаев в Facebook.
В частности по его словам, в два раза сокращается время для проведения конкурсных процедур, убирается этап преддопуска. Если подана одна заявка и она проходит по всем требованиям, то конкурс будет считаться состоявшимся. Это большой шаг для борьбы с волокитой.
Обжалование итогов конкурса. Многие недобросовестные поставщики пользуются этим и "грохают" конкурсы через Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов и его региональные департаменты. Процедура обжалования в судах может длиться годами. За это время все дорожает.
В новом законопроекте в случае споров итоги будут решать специальная комиссия созданной при организаторе госзакупок. В её состав войдут представители вышестоящего госоргана, проверяющих структур и НПП "Атамекен". Именно они и будут выносить окончательное решение путем голосования.
Совершенствуется бальная система оценки компаний, участвующих в государственных закупках. Согласно новому законопроекту теперь в первую очередь будут учитываться опыт работы, история деятельности компании, наличие кадров, ресурсной базы, уплаченные налоги и так далее. Это станет главным индикатором для определения победителя в конкурсе. Все эти меры будут способствовать установлению заслону для демпинга и деятельности недобросовестных участников госзакупок.
"Когда все эти нововведения заработают, уверен ситуация в сфере государственных закупок измениться в лучшую сторону. Государство в максимально короткие сроки будет получать качественные школы, больницы, мосты, дороги, социальные объекты. И, самое главное, все это будет работать на построение сильной экономики.
Важно, что Мажилис сегодня стал работать открыто. Депутатам действительно важно мнение граждан и всех заинтересованных сторон. Как показатель этого, вчера Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поручил провести презентацию нового законопроекта "О государственных закупках" в одном из регионов, для того что бы выслушать мнения общественности и бизнеса по нему", - резюмировал эксперт.
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