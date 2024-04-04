Эксперт высказался о нововведениях в законопроект о госзакупках в Казахстане

О том как в Казахстане обновился законопроект "О государственных закупках" и какие изменения произойдут в стране после того как документ заработает, рассказал общественник Габдолла Дюсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На пленарном заседании Мажилиса в первом чтении депутаты приняли законопроект "О государственных закупках". Наверное, это один из важнейших законопроектов для дальнейшего развития нашей страны. Ежегодно государство выделяет около 7 трлн. тенге на государственные закупки. Это без бюджета "Самрук Казына". Я уже ранее писал о больших проблемах, связанных с этой сферой. И многие из них должны решиться нормами, заложенными в новый законопроект", - написал Габдолла Дюсенбаев в Facebook.

В частности по его словам, в два раза сокращается время для проведения конкурсных процедур, убирается этап преддопуска. Если подана одна заявка и она проходит по всем требованиям, то конкурс будет считаться состоявшимся. Это большой шаг для борьбы с волокитой.

Обжалование итогов конкурса. Многие недобросовестные поставщики пользуются этим и "грохают" конкурсы через Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов и его региональные департаменты. Процедура обжалования в судах может длиться годами. За это время все дорожает.

В новом законопроекте в случае споров итоги будут решать специальная комиссия созданной при организаторе госзакупок. В её состав войдут представители вышестоящего госоргана, проверяющих структур и НПП "Атамекен". Именно они и будут выносить окончательное решение путем голосования.

Совершенствуется бальная система оценки компаний, участвующих в государственных закупках. Согласно новому законопроекту теперь в первую очередь будут учитываться опыт работы, история деятельности компании, наличие кадров, ресурсной базы, уплаченные налоги и так далее. Это станет главным индикатором для определения победителя в конкурсе. Все эти меры будут способствовать установлению заслону для демпинга и деятельности недобросовестных участников госзакупок.