Эксперт призвала Минздрав обратить внимание на методы лечения наркозависимых в частных клиниках

В Казахстане нужно разработать стандарты деятельности реабилитационных центров и частных клиник, где занимаются лечением наркозависимых лиц. Об этом сообщила в мажилисе председатель правления "Национальной Лиги потребителей Казахстана" Светлана Романовская, передаёт BaigeNews.kz.

Романовская предлагает разработать в стране единые протоколы лечения от наркозависимости.

"Сколько сейчас разного рода частных клиник, которые занимаются лечением наркозависимых. Но есть ли протокол лечения? Насколько этот протокол применим в Казахстане с точки зрения международной практики? Сколько таких клиник? Я знаю, что во многих из них учредители - иностранцы. Как они там содержат пациентов? Это закрытые лечебные учреждения. Как лечат? Какие услуги в этих реабилитационных центрах оказываются? Все они в тени", - заявила она.

По словам спикера, лечение в этих клиниках дорого обходится родным.