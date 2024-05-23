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Эксперт призвала Минздрав обратить внимание на методы лечения наркозависимых в частных клиниках

Сегодня, 21:34
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:34
Сегодня, 21:34
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане нужно разработать стандарты деятельности реабилитационных центров и частных клиник, где занимаются лечением наркозависимых лиц. Об этом сообщила в мажилисе председатель правления "Национальной Лиги потребителей Казахстана" Светлана Романовская, передаёт BaigeNews.kz.

Романовская предлагает разработать в стране единые протоколы лечения от наркозависимости. 

"Сколько сейчас разного рода частных клиник, которые занимаются лечением наркозависимых. Но есть ли протокол лечения? Насколько этот протокол применим в Казахстане с точки зрения международной практики? Сколько таких клиник? Я знаю, что во многих из них учредители -  иностранцы. Как они там содержат пациентов? Это закрытые лечебные учреждения. Как лечат? Какие услуги в этих реабилитационных центрах оказываются? Все они в тени", - заявила она.

По словам спикера, лечение в этих клиниках дорого обходится родным. 

"Кто за этим следит? А ведь деньги огромные платят. Я знаю, что в реабилитационном центре в месяц платят 500 тысяч тенге. Буквально в прошлом году был случай, когда приковывали к кровати, холодной водой поливали. Мы не знаем, что это за методики, какими оттуда выйдут люди, насколько они будут психически здоровыми. Если от героиновой и опиумной зависимости можно держать человека и лечить на протяжении трёх месяцев, то от синтетических - больше года", - заявила Светлана Романовская.

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