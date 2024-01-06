"На причинах и последствиях "Қаңтара" не следует выстраивать спекулятивные версии. Скажу прямо: рассуждения о якобы народном восстании способствуют оправданию и обелению преступных деяний. Такие безответственные, по сути, провокационные разговоры приводят к героизации настоящих бандитов, укоренению в обществе пагубной криминальной психологии. А значит, призывают к новым беспорядкам в ущерб национальной безопасности и благополучию народа. Это очень серьезная угроза. Поэтому государство и общество должны быть едины в осуждении беззакония – я в этом уверен", — резюмировал президент в интервью журналистам газеты Egemen Qazaqstan.

Каковы были истинные причины январских событий? Как они отразились на жизни казахстанцев? И как, в целом, сегодня развивается независимая республика? Эти и другие вопросы обсудили в интервью с руководителем азербайджанского Центра геополитических исследований Таиром Ашраф оглы Джафароли, передаёт передаёт BaigeNews.kz.

— Таир Ашраф оглы, президент в интервью заявил о том, что казахстанцы в прошлом году подошли к завершению основных политических реформ. Какие из них, на Ваш взгляд, были наиболее ключевыми?

— Для любого азербайджанца Казахстан – это братская страна, с которой связана судьба суверенного Азербайджана. Мы это говорим не ради красивого словца, а исходя из политических, экономических и культурных отношений, установившихся в последние годы. Поэтому экономические и политические процессы, происходящие в Казахстане, с особым интересом воспринимаются в Азербайджане. Естественно, и интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в газете Egemen Qazaqstan.

Можно считать это интервью политическим отчётом перед нацией, а также перспективным планами на будущее. Особо можно отметить его планы по демократизации казахского общества. Радует тот факт, что в Казахстане завершились основные политические реформы и состоялись демократические выборы.

По словам Президента, Казахстан приступил к осуществлению справедливой и конкурентной экономики, что решает вопросы диверсификации и демонополизации экономической системы страны. Не секрет, решение экономических вопросов страны, может обеспечить стабильное развитие страны, а также активное участие граждан в политической жизни Казахстана. Интервью Токаева — это призыв к нации быть прогрессивной и участвовать в строительстве нового Казахстана.

По мнению главы государства к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Что Вы думаете по данному поводу? Какую роль, по Вашему мнению, сыграли страны-члены ОДКБ в разрешении конфликта?

— Президент Токаев прав в том, что причиной январских событий 2022 года стали нерешённые социально-экономические проблемы страны, что привело к политико-экономическому кризису. В своём интервью Глава вашего государства обосновал своё решение по введению миротворческих сил ОДКБ для установления стабильности в Казахстане.

В противном случае страна не смогла бы бороться с хаосом. Надо сказать, что миротворческие силы быстро обеспечили стабильность в стране, и не дали возможности другим странам вмешиваться в её внутренние дела. В противном случае Казахстан ожидала судьба Сирии и Ливии. Правда, из дипломатической вежливости Президент Токаев об этом не рассказал в своем интервью, но факт, что в интересах каких-то внешних сил был государственный переворот в Казахстане. Миротворческие силы положили конец политическому хаосу.

"Считаю, что вообще не должно быть "старшего" и "младшего". "Уходя – уходи". Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества", — отметил Токаев. О чём, по Вашему мнению, свидетельствует это заявление президента?

Заявление президента свидетельствует о том, что в стране только одна власть, которая управляет страной, а уходящие руководители не должны препятствовать работе этой власти. Это немаловажный момент в истории Казахстана, когда уходящие руководители высшей власти хотели оставлять за собой какие-то привилегии, что не соответствовало основному закону страны.

Казахстане начал работу новый Конституционный суд, позволяющий решать все проблемы на основе Конституции страны.

После кантарских событий в Казахстане начались глубокие политические реформы. Одной из их главных задач Глава государства назвал формирование более справедливой и сбалансированной политической системы. Как Вы оцениваете результаты проведённой работы?

— Кантарские события показали, насколько Казахстан нуждается не только в экономических, но и политических реформах. Реформирование общества означает обеспечение граждан страны в решении экономических и политических проблем. Президент в своём интервью уделил особое внимание на развитие социальной сферы, что возможно только в условиях справедливой и сбалансированной политической системы. Он имел в виду участие народа в выборах. Выборы акимов районов и городов областного значения тому свидетельство.