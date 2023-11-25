Эксперимент: шымкетцев проверили на терпимость к насилию

Жителей Шымкента проверили на отзывчивость и нетерпимость к насилию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Активисты молодёжного крыла "Жастар рухы" провели в мегаполисе социальный эксперимент. Для этого они специально выбрали многолюдное место – городской Арбат. Там были выставлены камеры, которые должны были запечатлеть, как отреагируют шымкентцы, увидев, что молодой человек проявляет агрессию в отношении девушки.

Пара реалистично сорилась на глазах прохожих. Ситуация выдуманная, но эмоции оказались настоящими. Эксперимент проводили около одного часа. Результаты оказались неожиданными: кто-то прошёл мимо, даже не обратив внимания, но были и те, кто вмешался и заступился за девушку. Видео эксперимента опубликовано в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amanat партиясы Шымкент қалалық филиалы (@shymkent.amanat)

По информации активистов, подобные социальные эксперименты провели и в других регионах Казахстана.

"Сегодняшний эксперимент я ожидал, что наши горожане воспримут без насилия, чтобы защитить женщину. В итоге были те, которые хотели помочь, но в основном горожане не откликнулись", — рассказал консультант филиала молодежного крыла "Жастар рухы" партии Amanat Абай Сырлыбаев.

Напомним, в Казахстане сегодня отмечают Международный борьбы с насилием в отношении женщин. Ранее министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что огромное количество мероприятий в стране пройдёт в рамках акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", старт которой дан сегодня во всех регионах.