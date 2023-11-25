В Казахстане сегодня отмечают Международный борьбы с насилием в отношении женщин. Памятная дата была учреждена ООН в 2000 году. О том, как в Казахстане противостоят этой проблеме, в своём обращении рассказала Министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz

Видеообращение к казахстанцам она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ежедневно сотни женщин становятся жертвами физического, психологического, экономического или сексуального насилия. Не всегда развод помогает женщинам обрести свободу от преследований. Многие из них молчат, чувствуют стыд или боятся сообщить о происходящем. Насилие в отношении женщин — это не только унижение и нарушение их прав, но и серьёзные препятствия по пути к равенству полов, оказывающие разрушительное воздействие на жизни женщин и девочек, нанося физический, эмоциональный, психологический ущерб. Мы все должны осознать, что оно представляет угрозу нашей общей безопасности и процветанию, затрагивает не только только отдельную семью, но и общество, в целом, допуская насилие, мы создаём общество, в котором нет места для справедливости и равноправия в Казахстане", — сказала Аида Балаева.

Она отметила, что по поручению Президента, принимается ряд конкретных и системных мер. К примеру, сегодня ужесточено наказание за бытовое насилие, включая изменения в Кодекс об Административных Правонарушениях.

"Ранее львиная доля подобных дел прекращалась в суде за примирением сторон. Как правило, это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. Сейчас возможность повторного примирения сторон исключена. И если во втором квартале к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем уже 27. Число арестованных агрессоров увеличилось в два раза. В общей сложности в текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей", — отметила министр.

Аида Балаева подчеркнула, что важная роль в вопросе искоренения насилия в отношении женщин возложена на Национальную комиссию по делам женщин и семейной демографической политики при Президенте РК. При этом разработана специальная методика и организована серия тренингов для адвокатов и юристов, занимающихся делами по защите женщин и детей, разработано методическое пособие для участковых инспекторов полиции по взаимодействию с гражданами при семейных бытовых конфликтах.

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За 10 месяцев этого года нацкомиссия организовала более полутора тысяч консультаций по фактам бытового насилия и суицида, в том числе с выездом в Алматинскую и Жамбылскую области. Всем обратившимся оказана оперативная правовая помощь с привлечением опытных адвокатов, психологов и других специалистов.

"В целях воздействия на семейных дебоширов и устранения реальных причин бытового насилия практикуется рассмотрение фактов насилия в семье с привлечением советов Аксакалов. Эта практика развивается в сельской местности. В этом году с их помощью рассмотрено более полутора тысяч случаев противоправного поведения.

Министр отметила, что при этом в регионах остро стоит проблема нехватки женских психологов, психиатров и других специалистов для жертв насилия.

"Шесть месяцев назад при поддержке национальной комиссии начался проект "One stop service", в рамках которого оказывается бесплатная юридическая психологическая помощь жертвам сексуального и бытового насилия со всех регионов Казахстана, все правовые консультации в рамках проекта — бесплатные. Они проводятся круглосуточно, задействованы адвокаты со всех регионов. За период работы проведено более 1800 консультаций, бесплатная правовая помощь оказана по 36 уголовным делам. Также в настоящее время национальной комиссией разрабатывается комплексный план по противодействию семейно бытовому насилию на 2024-25 годы с фокусом внимания на усиление работы местных исполнительных органов. Мы считаем необходимым тиражировать и пропагандировать дорожную карту "Казахстан без насилия в семье", принятую генеральной прокуратурой в 2018 году", — обратилась к казахстанцам Аида Балаева.

Она также подчеркнула, что огромное количество мероприятий в стране пройдёт в рамках акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", старт которой дан сегодня во всех регионах.