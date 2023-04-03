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Polisia.kz Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52
294
Фото: Polisia.kz

Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге

Двое молодых людей ограбили экспедитора в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент произошел 1 апреля в поселке Мичурино. Двое молодых людей, применяя насилие, отобрали у экспедитора одной из торговых фирм пакет с 1,8 миллиона тенге. 

Потерпевший, 1990 г.р., сообщил, что нападавшие были в масках и нанесли ему несколько ударов по лицу. После того как отобрали деньги, грабители скрылись на автомашине ВАЗ 2115. 

Подозреваемые задержаны.

"Двое граждан, 1996 и 1997 г.р., водворены в ИВС. Похищенное изьято. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 10:52
294
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