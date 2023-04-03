Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге

Фото: Polisia.kz

Двое молодых людей ограбили экспедитора в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 1 апреля в поселке Мичурино. Двое молодых людей, применяя насилие, отобрали у экспедитора одной из торговых фирм пакет с 1,8 миллиона тенге.

Потерпевший, 1990 г.р., сообщил, что нападавшие были в масках и нанесли ему несколько ударов по лицу. После того как отобрали деньги, грабители скрылись на автомашине ВАЗ 2115.

Подозреваемые задержаны.