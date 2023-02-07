Экс-замначальника полиции подозревается в мошенничестве в Туркестанской области

Антикоррупционной службой по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района Туркестанской области в звании полковника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Он подозревается в получения мошенническим путем денег в размере одного миллиона тенге за оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещения ущерба по уголовному делу расследуемого в полиции по факту мошенничества", - говорится в сообщении.

В связи с полными признанием вины и возмещением причиненного ущерба с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения "домашний арест". Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.