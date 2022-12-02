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Экс-сотрудники ликвидированного нацхолдинга "Зерде" обратились в суд
Бывшие сотрудники ликвидированного нацхолдинга "Зерде" пытались через суд добиться выплаты компенсаций и взыскать премии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.
Истцы обратились в Есильский районный суд столицы с иском к холдингу "Зерде" о восстановлении на работе, выплате компенсации за время вынужденного прогула, взыскании премий за второй квартал 2022 года, годовой премии за 2021 год, компенсации за расторжение трудового договора по соглашению сторон, а также моральный вред.
"Требования мотивированы тем, что работодатель ввёл в заблуждение работников о реорганизации юридического лица, вследствие чего работники подали заявления о расторжении договора по соглашению сторон. При этом работодатель не исполнил пункт трудового договора, предусматривающий компенсационную выплату при расторжении договора по соглашению сторон, также истцы не получили годовую премию и по итогам за квартал. В свою очередь ответчик иск не признал, указав, что требования о выплате премий работникам носят надуманный и необоснованный характер. Решение о премировании работников принято после расторжения договоров с истцами", - сообщается в пресс-релизе.
Суд удовлетворил иск частично и взыскал с ответчика компенсационные выплаты в пользу бывших работников в размере средней зарплаты за месяц.
Также судом взыскан моральный вред в размере по 50 тысяч тенге каждому, кто имел право на выплату компенсации, поскольку имело место нарушение конституционного права работников на вознаграждение за труд.
Решение не вступило в законную силу.
Нацхолдинг "Зерде" ликвидирован в августе 2022 года. Сотрудников организации в МЦРИАП обещали трудоустроить и произвести все причитающиеся им выплаты.
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