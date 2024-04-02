Экс-руководителя филиала "Казавтожол" приговорили к восьми годам колонии в Павлодаре

Высокопоставленного экс-чиновника сегодня приговорили к 8 годам заключения в Павлодаре. Следователи КНБ и транспортная прокуратура выдвинула обвинения по факту получения взятки путем вымогательства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Задержание двух чиновников провели сотрудники Комитета национальной безопасности в июле 2023 года. В суде стало известно, что 4 миллиона тенге в качестве взятки получил главный специалист, работавший в филиале "Казавтожол". Но брал не для себя, а чтобы передать своему руководителю. В итоге стороне обвинения удалось доказать факт получения денег.

Бизнесмен, к слову, занимался обслуживанием дорог в Павлодарской области, в частности по направлению в Астану. Давать взятку не хотел, но чиновник якобы был настойчив, а потому подрядчик решил обратиться за помощью в КНБ.

Главу филиала обвинили по статьям — злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки путем вымогательства, а его подчиненного привлекли за пособничество. В итоге двум бывшим коллегам не удалось избежать заключения.

"Суд вас признал виновным в получении взятки. По данному уголовному правонарушению назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также вы пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - указал судья суда №2 города Павлодара.

Подчиненному бывшего главы филиала национальной компании назначили 7 лет заключения. При этом судья отметил в приговоре, что вина экс-руководителя по факту злоупотребления должностными полномочиями не доказана, а потому в этой части дела чиновника оправдали.