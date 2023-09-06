Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение

Бывший прокурор Наурызбайского района Алматы Виктор Тихонов отсудил компенсацию в размере 10 миллионов тенге у министерства финансов РК за незаконное осуждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

Такое решение, которое вступило в силу, вынес по иску Тихонова Бостандыкский районный суд Алматы.

Напомним, Тихонов занимал должность начальника управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Алматы. Его в октябре 2017 года задержала межведомственная следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры. Ему предъявляли обвинение по статьям 413 (заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности) и 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. В 2018 году его приговорили к трём годам лишения свободы с лишением специального звания "советник юстиции".

В сентябре 2022 года на основании внесённого генеральным прокурором протеста судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда полностью оправдала Тихонова и прекратила производство по уголовному делу ввиду отсутствия в его действиях составов уголовных правонарушений и признала за ним право на возмещение вреда.

В 2023 году Тихонов был восстановлен в должности и звании. По имеющейся информации, в настоящее время уволился из органов прокуратуры по собственному желанию.