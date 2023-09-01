Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Сегодня, 16:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
453Фото: akorda.kz
Руслан Желдибай, занимавший пост пресс-секретаря Касым-Жомарта Токаева назначен на другую должность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан от должности заместителя Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан освобождены Желдибай Руслан Султанулы.
Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Самое читаемое
- Стюардессу, погибшую при крушении самолета Евгения Пригожина, похоронили в Казахстане
- Трещит по швам: в Усть-Каменогорске может рухнуть памятник архитектуры со столетней историей
- "Акимат сказал - ищите квартиры": Жилищный скандал разгорелся в Петропавловске
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко
- Максим Галкин назвал причину отмены своих концертов в Казахстане