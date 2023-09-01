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Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность

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akorda.kz Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: akorda.kz

Руслан Желдибай, занимавший пост пресс-секретаря Касым-Жомарта Токаева назначен на другую должность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан от должности заместителя Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан освобождены Желдибай Руслан Султанулы.

Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

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