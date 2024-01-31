Экс-премьера Пакистана и его жену осудили на 14 лет за подарки от лидеров иностранных государств
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
72Фото: pxhere.com
Экс-премьера Пакистана обвинили в сокрытии подарков от иностранных лиц. Имрану Хану вынесли сразу два новых обвинительных приговора, по каждому из которых его ожидает долгий тюремный срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.