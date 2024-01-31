Экс-премьера Пакистана и его жену осудили на 14 лет за подарки от лидеров иностранных государств

Чиновника заподозрили в сокрытии ювелирного набора, который супруга Имрана Хана получила от наследного принца Саудовской Аравии, но не сдала государству, как полагается. За это и сам политик, и его жена получили по 14 лет тюрьмы.

Также оппозиционного политика приговорили к 10 годам за разглашение гостайны. В марте 2022-го, выступая на митинге, он рассказал, что располагает шифровкой от высокопоставленного чиновника США, вступившего в сговор с его политическими противниками. Суд счёл, что само публичное упоминание секретного документа является нарушением закона.