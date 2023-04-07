Экс-начальник ДКНБ Алматинской области осуждён на 6 лет по делу о январских событиях

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Бывший начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области Сабит Курманалиев осуждён на шесть лет по делу о январских событиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского городского суда.

Суд рассмотрел дело в отношении Курманалиева по факту превышения им власти и должностных полномочий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших тяжкие последствия.

"Судом установлено, что К., будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшее место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента; покинуть административное здание; уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ (Иные обстоятельства не могут быть разглашены ввиду грифа "секретно")", — говорится в сообщении.

Приговором суда он признан виновным по части 4 статьи 362, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.

"Внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении К. специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов", — добавили в пресс-службе суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.