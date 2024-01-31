Экс-главу Управления пассажирского транспорта осудили в Шымкенте
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
117Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Судебная коллегия по уголовным делам в Шымкенте признала экс-руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил глава департамента Агентства РК по противодействию коррупции Даурен Ергарин, передаёт BaigeNews.kz.
Коканбаеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.
Суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикоррупционной службой при получении 13 миллионов тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.