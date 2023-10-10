Экс-главу СПК "Актобе" признали виновным в хищении 194 млн тенге

Суд №2 Актобе поставил точку в уголовном деле в отношении бывшего председателя правления социально-предпринимательской корпорации "Актобе" Ермека Имантаева. Его обвиняли по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что, будучи председателем правления СПК, Имантаев незаконно продал земельный участок площадью 24 гектара в жилом массиве "Садовое" по цене, заниженной в 10 раз.

"Подсудимый, намеренно уменьшив рыночную стоимость участка до 20 миллионов тенге, предоставив ложные сведения об участке, заключил незаконный договор купли-продажи с фиктивным покупателем С., несмотря на отсутствие оплаты за отчуждённый участок. Далее участок был переоформлен на подставное лицо С., которым изменено целевое назначение земли с "индивидуального жилищного строительства" на "строительство многоэтажных жилых домов". Подставным лицом часть земли в 17,2 гектара была обменена на четыре земельных участка в микрорайоне Батыс-3 для дальнейшей продажи жилищным застройщикам", - сообщили в суде.

Там же уточнили, что по указанию Имантаева подставным лицом С. из указанных выше земельных участков, три надела и оставшаяся часть земли в жилом массиве "Садовое" площадью 2,3 гектара были переоформлены на третье лицо К.

"Незаконно реализовав земельный участок, Имантаев причинил государству в лице АО ущерб в особо крупном размере на сумму 199,4 миллиона тенге.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и совокупностью других доказательств. Приговором суда Имантаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Гражданский иск удовлетворён, с осужденного взыскано 199,4 миллиона тенге в доход государства", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.