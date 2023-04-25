Экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю предъявили новые обвинения

Фото: АНПЗ

Предъявлены новые обвинения бывшему генеральному директору Атырауского НПЗ Шухрату Данбаю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по четырём эпизодам. По версии следствия, приказом Шухрата Данбая была назначена комиссия, которая составила акт приёмки объекта комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) с имеющимся дефектным оборудованием и невыполненным остаточным объёмом работ. На основании акта приёмки объекта, несмотря на наличие выявленных дефектов, гендиректор АНПЗ подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН.

Данбай знал, что установленные фильтры установки каталитического крекинга и сепаратор суспензии F-0201, предназначенные для снижения массовой доли взвеси, находятся в нерабочем состоянии, но подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН без замечаний. Зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счёт все дефекты, повреждения и ущерб, Данбай из корыстных побуждений не принял меры по удержанию суммы в размере 728,6 миллиона тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование.

Гособвинитель запросил для подсудимого четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. И три с половиной года для директора департамента госзакупок, также проходящему по этому уголовному делу.

Дата очередного судебного заседания назначена на 17 мая.

Шухрат Данбай был генеральным директором ПНХЗ с 2009-го по 2017 год, а в 2019-2021 годах был руководителем АНПЗ.

Ранее он был осужден на три с половиной года ограничения свободы за злоупотребление должностными полномочиями на посту главы ПНХЗ.