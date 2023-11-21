Экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева отправят в колонию на 10 лет
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Суд вынес приговор бывшему вице-министру труда и депутату мажилиса Нуржану Альтаеву. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
За решёткой Альтаеву предстоит провести 10 лет.
Сотрудники Антикора задержали Альтаева в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что его подозревают в получении взяток в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова.
По данным ведомства, взятки предназначались "за содействие в получении государственного заказа по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах". Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на два месяца.
Речь шла о суммах свыше 50 миллионов тенге.
Уголовное дело состояло из 15 томов, по делу проходило 18 свидетелей.
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