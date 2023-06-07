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vlast.kz Сегодня, 17:10
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Сегодня, 17:10
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Фото: vlast.kz

Антикор задержал Нуржана Альтаева

Бывшего депутата мажилиса, а ныне одного из самых ярых оппозиционеров задержала Антикоррупционная служба, передаёт BaigeNews.kz. Эту информацию подтвердили в ведомстве, однако разглашать подробности отказались. 

"Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Иная информация в интересах следствия и 201 статьи УПК РК, разглашению не подлежит", - сообщили в Антикоре.

Видео: Телеграм-канал "Чиновник"
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Сегодня, 17:10
341
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