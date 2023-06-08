Альтаева подозревают в получении взяток от Аблая Мырзахметова

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В Агентстве по противодействию коррупции сообщили причины задержания бывшего депутата мажилиса Нуржана Альтаева, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, его задержали накануне по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

В Антикоре сообщили, что Нуржана Альтаева подозревают в получении взяток в особо крупном размере на посту вице-министра труда и социальной защиты, а в последующем депутата мажилиса парламента РК от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

"Занимая ответственные государственные должности в период 2018-2020 годы, он, действуя в интересах Мырзахметова А.И., способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство", - говорится в сообщении.

Сейчас Альтаев водворён в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Расследование продолжается.

Согласно требованиям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца. Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.