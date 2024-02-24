Экс-чемпиона из Казахстана "задушили" на турнире по ММА
Сегодня, 22:48
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Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
83Фото: sports.kz
Казахстанский боец Жуман Жумабеков выступил на турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 57 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он провел бой с бразильцем Вандерлеем Левандовски. Этот поединок прошел в полулёгком весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Левандовски удушающим приемом в третьем раунде.
Таким образом, Вандерлей Левандовски одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Жуман Жумабеков проиграл восьмой бой в профи-ММА. Добавим, что ранее Жумабеков был чемпионом промоушна Naiza FC. Свой предыдущий бой Жуман провел в декабре: на турнире Hardcore MMA 82 он проиграл нокаутом в первом раунде россиянину Наби Набиеву.
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