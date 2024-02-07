Экономия воды и восстановление инфраструктуры: чем займётся обновленный кабмин

На расширенном заседании правительства президент Казахстана подвёл итоги работы кабмина за прошедший год и обозначил актуальные задачи на ближайшую перспективу. Особое внимание в выступлении было уделено вопросам экономии воды и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Своё видение решения сложившихся проблем в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz представил директор центра региональных исследований Ерлан Каримов.

Президент подчеркнул важность широкого внедрения водосберегающих технологий. Касым-Жомарт Токаев поручил осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления, отметив, что "вода у нас расходуется, как попало". Развитие сельского хозяйства тормозит, как отметил глава государства, дефицит воды.

Эта проблема особенно актуальна для южных и западных регионов Казахстана. В частности для Мангистауской и Кызылординской областей. По прогнозам некоторых экспертов, до конца текущего века эти две области будут полностью покрыты песчаными барханами. Будет очень серьезное изменение климата, прогнозируется, что Каспийское море сократится в три раза – до 18 метров. Это очень сильно повлияет на экосистему. Это, в свою очередь, по мнению Ерлана Каримова, может помешать тем планам, которые Казахстан реализует по развитию транспорта.

"Мы являемся транзитной страной товаров из Китая в Европу. Сейчас транзит проходит через два наших порта – Курык и Актау. Уже сейчас из-за обмеления Каспийского моря мы вынуждены не дозагружать наши корабли, особенно нефтяные танкеры, на 70%. Из-за это мы теряем существенные деньги. По сценарию Аральского моря прогнозируется, что проблемы могут возникнуть и с озером Балхаш. Мы часто выезжаем в регионы, встречаемся с населением в рамках наших исследований. В Балхаше местные жители отмечают, что очень сильно мелеет озеро, что это влияет и на здоровье местных жителей", - отмечает эксперт.

По прогнозам ООН, Казахстан сильнее всего пострадает от изменения климата. Мы на 50% зависим от трансграничных рек наших соседей – Китая, России, Узбекистана, Кыргызстана. Как отмечает Каримов, такие климатические апокалипсисы будут учащаться, так как это антропогенное человеческое влияние меняет всю структуру экологии.

"Мы встречались с коллегами из стран Центральной Азии, где обсуждали вопросы изменения климата, нехватки воды. Наши партнёры из стран Центральной Азии дали понять, что Казахстану не стоит надеяться на них в плане воды, потому что им самим её не хватает. Сейчас уже порядка 30% ледников растаяло. Ежегодный темп сокращения ледников – это примерно 1%. В ближайшие 70 лет полностью все ледники в горах, возможно, растают. Тогда проблема воды в Центральной Азии станет очень актуальной", - отметил он.

Ерлан Каримов считает, что правительству следует рассмотреть возможность отказа от выращивания некоторых сельхоз культур, что позволит значительно сэкономить водные ресурсы.

"В Кызылорде мы выращиваем рис. Для этого тратится колоссальное количество чистой воды. Может быть, целесообразно рис импортировать, а взамен выращивать более климатически благоприятные культуры, которые могли бы сократить потребление воды?", - предлагает эксперт.

В качестве успешного опыта он приводит опыт Израиля.

"У Израиля очень хороший опыт в этом вопросе. Израиль не выращивает дешёвые сельхоз культуры. Они нацелены на выращивание дорогих культур, типа клубники, сладкого перца. Учитывая, что 60% территории Израиля – это пустыня, каменистая местность, они смогли за счёт внедрения новых водосберегающих технологий стать мировыми лидерами по производству продуктов питания", - отметил Каримов.

По словам эксперта, в Казахстане перспективно развивать абсолютно любую сферу сельского хозяйства. По плодородности земли республика занимает второе место в мире.

"У нас есть уникальная возможность поставлять продукты питания в страны Ближнего Востока, к примеру, в Катар. Если им каждый день из Австралии привозят свежие круасаны, то, представляете, какие возможности у Казахстана поставлять продукты питания. На Ближнем Востоке, в Арабских странах очень сложная климатическая ситуация, земля неплодородная, проблемы с водой. Мы можем свою экономику диверсифицировать за счёт этого. Глава государства правильно говорил, что нужны чёткие конкретные шаги для достижения этих целей", - сказал Каримов.

Кроме того, президент в своём выступлении раскритиковал инфраструктурный план в том виде, в котором он сейчас существует.

"Мы рассматривали проект документа по национальному инфраструктурному плану. Действительно, там были очень интересные проекты, с другой стороны, очень много нерешённых проблем, в части финансирования, поиска инвестиций на эти проекты. Любой инфраструктурный план – это большие колоссальные деньги. За счёт государства вытянуть все эти инфраструктурные проекты невозможно. Соответственно мы должны принимать все меры, чтобы завлекать инвестиции", - сказал Каримов.

Эксперт предлагает пустить через Казахстан узкоколейную железную дорогу. Сегодня во всех странах СНГ используется ширококолейная железная дорога на 1520 миллиметров. Тогда как в западных странах и в Китае используется узкоколейная.

"Моё мнение, в Казахстане от китайской границы до портов Актау и Курык пустить эту узкоколейную железную дорогу. Это сократит временные издержки транзита и в целом разгрузит нашу железную дорогу", - пояснил Ерлан Каримов.

Как известно, президент поручил Правительству разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.

Ерлан Каримов отметил, что правительству сейчас придётся нелегко и ему нужно приложить все усилия для решения этих задач.