Экономике Китая грозит дефляция

Пока мировая экономика борется с высокими ценами, дефляционное давление (отсутствие роста цен) в Китае усилилось в октябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tengenomika.

Индекс потребительских цен упал на 0,2% в прошлом месяце после того, как в предыдущие два месяца колебался около нуля, согласно данным Нацбюро статистики Китая. Кроме того, цены производителей падают уже 13-й месяц подряд, упав на 2,6% в годовом выражении.

Большую часть этого года Китай упорно боролся с низкими ценами. Одним из последствий долгого нахождения экономики в таком состоянии является дефляционная спираль. Это одно из самых опасных явлений в экономике, с которым трудно бороться.

Дефляционная спираль — самоподдерживающийся процесс, в котором замедление/падение экономики вызывает дефляцию, которая вызывает дальнейшее падение экономики и еще большее снижение цен.

В классической экономической теории считается, что низкая инфляция, при прочих равных, может быть причиной того, что экономика растет ниже своего потенциала и нуждается в дополнительных монетарных и фискальных стимулах со стороны государства. Действительно, в последние месяцы Компартия Китая активизировала монетарное и финансовое смягчение, например, снизила процентные ставки и объем наличных денег, которые банки должны держать в резерве, а также выпустила дополнительные суверенные облигации.

Ранее выходившие макроданные показывали, что уровень инфляции в Китае в этом году остаётся низким из-за внутренних факторов, таких как спад на рынке жилья и слабая уверенность потребителей, а также международных факторов, включая падение мировых цен на сырьевые товары с прошлогодних максимумов и слабый спрос на товары китайского производства, что привело к падению экспорта.

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. На КНР приходиться более четверти внешней торговли РК.