Экономика Казахстана выросла на 4,7% за девять месяцев

В Казахстане с января по сентябрь темпы роста экономики составили 4,7%. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

Он также добавил, что рост в реальном секторе 3,7%, а в сфере услуг – 5,1%.

"Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,1%", - сказал министр.

По его словам, наилучшие показатели в Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской областях, и в области Абай.

Алибек Куантыров также сообщил о росте обрабатывающей промышленности в Казахстане.

"Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объём производства вырос на 3,2%. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 27,3%, в том числе в автомобилестроении – на 40,8% и производстве электрооборудования – на 30,6%", - сказал министр.

Он уточнил, рост зафиксирован в производстве продуктов питания, химической промышленности, металлических изделиях, напитках, пластмассовых изделиях, лёгкой промышленности.

Также, как сообщил министр национальной экономики, в Казахстане с начала года выросла добыча нефти и газа. Эти показатели составляют - 8,4% и 6,1% соответственно.

Алибек Куантыров также отметил, чтобы обеспечить в дальнейшем рост экономики, предлагается сконцентрироваться на решении потенциальных проблем в сборе, логистике и хранении урожая; продвижении экспорта отечественной продукции, а также контроле над реализацией государственных мер поддержки занятости.