Экоакция в Астане: более 100 человек провели уборку у памятников Сатпаеву и Забикулину

В столице продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", передает BaigeNews.

Эта неделя проходит под девизом "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

Совместно с молодежью города сегодня очищен памятник Каныша Сатпаева, а коллектив Азербайджанского государственного театра драмы и комедии имени Мамбетова и сотрудники специализированной пожарной части №6 провели уборку у памятника Аскару Забикулину.

Всего в столице насчитывается более 100 памятников. Из них 46 находятся под защитой государства.