Экоакция в Астане: более 100 человек провели уборку у памятников Сатпаеву и Забикулину
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
68Фото: скриншот видео
В столице продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", передает BaigeNews.
Эта неделя проходит под девизом "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.
Совместно с молодежью города сегодня очищен памятник Каныша Сатпаева, а коллектив Азербайджанского государственного театра драмы и комедии имени Мамбетова и сотрудники специализированной пожарной части №6 провели уборку у памятника Аскару Забикулину.
Всего в столице насчитывается более 100 памятников. Из них 46 находятся под защитой государства.
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