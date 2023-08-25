Эко-сумки из газет и пластиковых бутылок делают в казахстанской колонии

Экологические сумки изготавливают осуждённые учреждения №32 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС.

"Для изготовления данных эко-сумок использовались газета, списанные книги, журналы, оформление изготовлено из пластиковых бутылок, гербарий, макраме. Пакеты-сумки универсальны, удобны, практичны в использовании. Осужденные женщины используют их в быту для хранения различных вещей, в походе в магазин, медицинскую часть учреждения, на свидание к родным", - отметили в ДУИС.