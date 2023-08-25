  • 26 Августа, 00:32
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Эко-сумки из газет и пластиковых бутылок делают в казахстанской колонии

Вчера, 22:57
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Эко-сумки из газет и пластиковых бутылок делают в казахстанской колонии Вчера, 22:57
Вчера, 22:57
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Экологические сумки изготавливают осуждённые учреждения №32 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС. 

"Для изготовления данных эко-сумок использовались газета, списанные книги, журналы, оформление изготовлено из пластиковых бутылок, гербарий, макраме. Пакеты-сумки универсальны, удобны, практичны в использовании. Осужденные женщины используют их в быту для хранения различных вещей, в походе в магазин, медицинскую часть учреждения, на свидание к родным", - отметили в ДУИС. 

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