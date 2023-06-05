- Тонущего ребенка спас пожарный в Абайской области 04:07 255
- Экипировка Елены Рыбакиной вошла в ТОП на "Ролан Гаррос" 03:34 317
- Выпускники скинулись и подарили дом многодетной семье в Туркестанской области 02:45 357
- Цены на квартиры продолжают снижаться в Казахстане 01:16 497
- Мужчина облизывал манекен в ТРЦ Астаны 00:33 630
- Казахстанку будут судить за жестокое отношение к сыну 04.06.2023 539
- Китайский военный корабль едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе 04.06.2023 477
- Собственное водохранилище может появиться в Павлодарской области 04.06.2023 515
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 931
- Дзюдоист-супертяж Ерасыл Кажыбаев принёс Казахстану бронзу в Душанбе 04.06.2023 548
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 499
- Полицейские установили флаг Казахстана на высоте 3600 метров над уровнем моря 04.06.2023 608
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 509
- Скандал с дисквалификацией и слезами произошёл на "Ролан Гаррос" 04.06.2023 900
- До 41 градуса жары обещают казахстанцам в понедельник 04.06.2023 612
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 478
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 879
- В Алматы назвали имена победителей "Жас канат 2023" 04.06.2023 765
- Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии 04.06.2023 715
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 1348
- Новые дворы открыли ко Дню госсимволов в Астане 04.06.2023 747
- Жители разных стран мира креативно поздравили казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 708
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 597
- Нефтебаза сгорела в США из-за удара молнии 04.06.2023 613
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 975
- Жукаев вышел в первый финал "Челленджера" в карьере 04.06.2023 634
- В Алматы до 1 сентября ограничат движение по мосту через реку Есентай 04.06.2023 683
- Патриотическое видео ко Дню госсимволов сняли военные курсанты в Актобе 04.06.2023 629
- В Индии остановили поиски выживших после катастрофы на железной дороге 04.06.2023 679
- Уроженец Казахстана нокаутом за 55 секунд выиграл бой в Германии 04.06.2023 4920
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 662
- Видеоролик в поддержку композиции Димаша "Omir" транслируют в Нью-Йорке 04.06.2023 1727
- Ухудшение качества воздуха ожидается в Астане, Алматы и ещё четырёх городах 04.06.2023 587
- Жителей Атырау штрафуют за полив огородов питьевой водой 04.06.2023 667
- Полицейские в Текели выстрелом остановили авто с пьяным водителем 04.06.2023 981
- В Астане из-за ремонта закрыли ряд улиц 04.06.2023 951
- Уникальный документ истории Казахстана найден в московском архиве 04.06.2023 15999
- Мужчину обнаружили мёртвым с застрявшей в заборе головой 04.06.2023 2175
- ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси 04.06.2023 829
- Токаев завершил рабочий визит в Турцию 04.06.2023 858
- Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз 04.06.2023 1650
- Из-за суицидов прокуратура предлагает ограничить доступ на крыши многоэтажек 03.06.2023 860
- Крупный лесной пожар тушат в Акмолинской области 03.06.2023 1183
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1036
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 850
- Самое длинное лоскутное одеяло сошьют в Астане в честь Дня госсимволов 03.06.2023 1010
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 722
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 1714
- Жара продолжает надвигаться на Казахстан 03.06.2023 713
- Эрдоган принял присягу в Анкаре 03.06.2023 685
- В Санкт-Петербурге столкнулись 12 автомобилей 03.06.2023 685
- Купалась с одноклассниками: 15-летняя школьница утонула в Карагандинской области 03.06.2023 942
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 795
- Названа официальная причина снятия Рыбакиной с "Ролан Гаррос"-2023 03.06.2023 1110
- Специальная рабочая группа выявила 160 нарушений в работе "Озенмунайгаз" 03.06.2023 681
- Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области 03.06.2023 664
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 895
- "Историю одного неба" Димаша показали в рамках дней культуры Казахстана в Великобритании 03.06.2023 771
- На слухи о задержании своих сотрудников отреагировали в ГАСК Алматы 03.06.2023 794
- На цветочных клумбах в центре Петропавловска выросла конопля 03.06.2023 787
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1007
- Женился наследный принц Иордании 03.06.2023 1294
- В полиции прокомментировали задержание на "Алтын Орде" 03.06.2023 990
- Казахстан завоевал две медали в первый день суперфинала по синхронному плаванию в Испании 03.06.2023 1195
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1040
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 802
- Железнодорожная катастрофа в Индии: число погибших выросло до 288 03.06.2023 945
- Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан 03.06.2023 1196
- "Актобе" — "Шахтёр": поможет ли хозяевам новый газон 03.06.2023 980
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1386
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 824
- Более 200 человек погибли в результате столкновения поездов в Индии 03.06.2023 1207
- Жителям Астаны и ещё четырёх городов рекомендуют сократить прогулки в субботу 03.06.2023 22358
- Тонны ядохимикатов растеклись в лесу СКО 03.06.2023 855
- Дежурный по переезду предотвратил столкновение поезда с автомобилями в Актобе 03.06.2023 1174
- За билет в Россию пыталась продать своего младенца кыргызстанка 03.06.2023 948
- Сотрудники ДЧС ВКО пришли на помощь к щенку, вооружившись сосиской 03.06.2023 939
- Cтали известны подробности суицида школьницы в СКО 03.06.2023 4715
- Жителей Петропавловска заставляют оплачивать ранее выставленные бизнесменам счета за тепло 03.06.2023 2126
- Полицейские сняли с петли мужчину в Шымкенте 03.06.2023 1071
- LOADING...
Сегодня, 03:34
318
318Фото: ФТК
Экипировка Елены Рыбакиной вошла в ТОП на "Ролан Гаррос"
Российский портал "Чемпионат" представил свой топ самых ярких нарядов теннисисток на "Ролан Гаррос"-2023, куда попала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели её на корте в комплекте из розовой кофты и тёмно-синих шорт", — пишет СМИ.
Напомним, что ранее Рыбакина снялась с матча третьего круга турнира Большого шлема против испанской теннисистки Сары Соррибес-Тормо в связи с респираторным заболеванием, из-за которого она не могла нормально спать две ночи и у нее была высокая температура.
Поделитесь:
-
Trend news
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 925
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 473
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 875
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 1339
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 594
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 973
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1034
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 845
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 1709
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 891
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1005
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1038
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1381
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 3995
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 1872
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 935
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1200
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2095
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1478
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1645
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 1660
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2490
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1865
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1401
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6724
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1291
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3164
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5170
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1363
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2473
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2612
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11440
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1928
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14651
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1641
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1414
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2309
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2381
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2143
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2174
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42509
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5723
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2760
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2313
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11204
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2599
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1884
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2524
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1871
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2561
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1771
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2937
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1653
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2028
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1901
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2047
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16891
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2262
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1965
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5111
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3091
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3273
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4685
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6967
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3159
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2291
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5661
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3985
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4648
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3685
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 3471
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2581
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2459
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2556
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2335
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7801
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2608
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2579
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11889
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 3506
-
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 495
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 504
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 657
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 720
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 793
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 800
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 822
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1053
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 979
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 738
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 746
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 851
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 773
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 783
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 747
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 957
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1250
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1258
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2095
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1378
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1386
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1865
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1191
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1306
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1300
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1327
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1493
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1364
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1756
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1735
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2123
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1688
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1754
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1808
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2576
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2757
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2174
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1741
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2601
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2236
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2365
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2786
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2708
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2289
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2702
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2305
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2576
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2485
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2704
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2948
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2552
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2829
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2523
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2521
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2524
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2816
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2830
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2642
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2980
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2885
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2808
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5313
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3538
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3559
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3815
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3808
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3591
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3538
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4753
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3500
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3760
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4135
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3974
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4017
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3685
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4232
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3820
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 4192
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3844
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3978