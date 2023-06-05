Экипировка Елены Рыбакиной вошла в ТОП на "Ролан Гаррос"

Фото: ФТК

Российский портал "Чемпионат" представил свой топ самых ярких нарядов теннисисток на "Ролан Гаррос"-2023, куда попала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда: она ушла от adidas к Yonex и сделала это ярко. Поклонники теннисистки увидели её на корте в комплекте из розовой кофты и тёмно-синих шорт", — пишет СМИ.

Напомним, что ранее Рыбакина снялась с матча третьего круга турнира Большого шлема против испанской теннисистки Сары Соррибес-Тормо в связи с респираторным заболеванием, из-за которого она не могла нормально спать две ночи и у нее была высокая температура.