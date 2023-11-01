Экибастузцев задержали за отстрел сибирских косуль
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Полицеские заметили троих мужчин, которые делили мясо двух убитых косуль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что стражи порядка заметили троих мужчин. Они стояли рядом с автомобилем Chevrolet Captiva и с двумя разделанными тушами сибирских косуль.
Полицейские досмотрели авто и обнаружили двуствольное ружье ИЖ-27Е 16 калибра.
"Владелец оружия, на момент проверки, не смог подтвердить свои права на него, так как не имел при себе документов. Кроме этого, у него не было путёвки и лицензии на отстрел косуль", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Полицейские установили, что 35-летний мужчина и двое его знакомых выехали в степь, чтобы поохотиться. Они застрелили косуль и сразу же разделали туши.
В настоящее время туши сибирских косуль и ружьё изъяты, а автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Полицией проводится проверка.
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