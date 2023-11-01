Экибастузцев задержали за отстрел сибирских косуль

Полицеские заметили троих мужчин, которые делили мясо двух убитых косуль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что стражи порядка заметили троих мужчин. Они стояли рядом с автомобилем Chevrolet Captiva и с двумя разделанными тушами сибирских косуль.

Полицейские досмотрели авто и обнаружили двуствольное ружье ИЖ-27Е 16 калибра.

"Владелец оружия, на момент проверки, не смог подтвердить свои права на него, так как не имел при себе документов. Кроме этого, у него не было путёвки и лицензии на отстрел косуль", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Полицейские установили, что 35-летний мужчина и двое его знакомых выехали в степь, чтобы поохотиться. Они застрелили косуль и сразу же разделали туши.

В настоящее время туши сибирских косуль и ружьё изъяты, а автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Полицией проводится проверка.



