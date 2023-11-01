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Экибастузцев задержали за отстрел сибирских косуль

1 Ноября, 11:12
АВТОР
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Polisia.kz 1 Ноября, 11:12
1 Ноября, 11:12
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Фото: Polisia.kz

Полицеские заметили троих мужчин, которые делили мясо двух убитых косуль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что стражи порядка заметили троих мужчин. Они стояли рядом с автомобилем Chevrolet Captiva и с двумя разделанными тушами сибирских косуль.

Полицейские досмотрели авто и обнаружили двуствольное ружье ИЖ-27Е 16 калибра.

"Владелец оружия, на момент проверки, не смог подтвердить свои права на него, так как не имел при себе документов. Кроме этого, у него не было путёвки и лицензии на отстрел косуль", - сообщили в  департаменте полиции Павлодарской области.

Полицейские установили, что 35-летний мужчина и двое его знакомых выехали в степь, чтобы поохотиться. Они застрелили косуль и сразу же разделали туши.

 В настоящее время туши сибирских косуль и ружьё изъяты, а автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Полицией проводится проверка.

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