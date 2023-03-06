Экибастузцам сделают 70-процентную скидку на оплату услуг отопления

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Жителям Экибастуза, где никак не могут решить вопросы с отоплением, спишут часть начислений за февраль. Об этом сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz.

"Уведомляем о 70-процентом списании фактического начисления за услуги теплоснабжения населению Экибастуза за февраль 2023 года вне зависимости от наличия приборов учёта, в связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города", - сказано в сообщении.

Потребителям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность по тепловой энергии, пеню начислять не будут.

В компании заверили, что специалистами проводятся регулировочные работы по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях города.