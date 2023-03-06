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  • Экибастузцам сделают 70-процентную скидку на оплату услуг отопления
pixabay.com Сегодня, 15:51
91
Сегодня, 15:51
91
Фото: pixabay.com

Экибастузцам сделают 70-процентную скидку на оплату услуг отопления

Жителям Экибастуза, где никак не могут решить вопросы с отоплением, спишут часть начислений за февраль. Об этом сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz.

"Уведомляем о 70-процентом списании фактического начисления за услуги теплоснабжения населению Экибастуза за февраль 2023 года вне зависимости от наличия приборов учёта, в связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города", - сказано в сообщении.

Потребителям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность по тепловой энергии, пеню начислять не будут. 

В компании заверили, что специалистами проводятся регулировочные работы по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях города.

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#отопление #Экибастуз #комуслуги
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:51
91
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