Экибастузскую ГРЭС-1 обязали доплатить 625 млн тенге налогов
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Департамент госдоходов по Павлодарской области по итогам проверки доначислил корпоративный подоходный налог ТОО "ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" на 625,2 миллиона тенгепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Павлодарской области.
Согласно доводам налоговиков, ТОО необоснованно отнесены на вычеты расходы по вознаграждению, не связанному с деятельностью и направленное на получение дохода.
"В последующем ТОО обжаловало уведомление налогового органа в части доначисления корпоративного подоходного налога на вышеуказанную сумму в Специализированный межрайонный административный суд, который признал действия налоговиков незаконными. Прокуратурой области на решение суда принесено апелляционное ходатайство. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами ходатайства прокурора, отказав в иске ТОО в полном объеме (постановление не вступило в законную силу)", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что таким образом надзорники защитили материальные интересы государства на сумму 625,2 млн тенге.
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