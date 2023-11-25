Экибастузскую ГРЭС-1 обязали доплатить 625 млн тенге налогов

Департамент госдоходов по Павлодарской области по итогам проверки доначислил корпоративный подоходный налог ТОО "ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" на 625,2 миллиона тенгепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Павлодарской области.

Согласно доводам налоговиков, ТОО необоснованно отнесены на вычеты расходы по вознаграждению, не связанному с деятельностью и направленное на получение дохода.

"В последующем ТОО обжаловало уведомление налогового органа в части доначисления корпоративного подоходного налога на вышеуказанную сумму в Специализированный межрайонный административный суд, который признал действия налоговиков незаконными. Прокуратурой области на решение суда принесено апелляционное ходатайство. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами ходатайства прокурора, отказав в иске ТОО в полном объеме (постановление не вступило в законную силу)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что таким образом надзорники защитили материальные интересы государства на сумму 625,2 млн тенге.