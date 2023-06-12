"Его видели. Он заблудился": родные пропавшего на пожаре тракториста рассказали новые подробности

Фото: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Тракторист Долонского лесничества природного резервата "Семей Орманы" отправился на опашку лесной территории в пятницу, 9-го июня. С 10-го июня он не выходит на связь. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с родным братом и снохой пропавшего, которые сейчас направляются на его поиски.

Тракторист Долонского лесничества 36-летний Сергей Архипов отправился на ликвидацию пожара 9-го июня. На служебном автобусе он с коллегами доехал до Каштакского лесничества, где принялся за опашку лесной территории. В последний раз на связь с родными он вышел в пятницу вечером.

"Он был в Каштаке, делал опашку земли, когда там ещё не было пожара. Как говорит наше лесничество, он был там. Потом по рации он сообщил, что заблудился. То ли рация у него села, то ли ещё что-то, но в итоге его никто не забрал и он сидел там без связи. Ни сотовый, ни рация не работали", - рассказала сноха тракториста Асемгуль Архипова.

По словам родного брата Александра Архипова, сегодня утром, 12 июня, к нему позвонил житель Бородулихи, который якобы видел Сергея на тракторе рядом с деревней. Пропавший просил подсказать дорогу.

"Мы дали информацию о пропаже моего брата. Объявление разошлось по социальным сетям. И вот сегодня утром ко мне позвонили с Бородулихи. Мужчина сказал, что увидел объявление о поиске моего брата и узнал его по фотографии. Что видел его вчера утром рядом с Бородулихой. Якобы Сергей был на тракторе и искал дорогу к селу Мостик, что рядом с Долонью, сказал, что заблудился", - рассказал подробности разговора брат пропавшего тракториста Александр Архипов.

"Говорят, он весь трясся, попросил подкурить и уехал. Не сообразил ни позвонить, ни попить. И вот сейчас мы едем в Бородулиху, чтобы узнать, в какую сторону он поехал и другие детали", - дополнила Асемгуль Архипова.

Поиском пропавшего сейчас занимаются полицейские. По данным областного управления полиции, Сергей Архипов не выходит на связь с вечера 10 июня. Сотрудники полиции и МЧС вместе проводят розыск тракториста. Кроме того поиск производится с воздуха. При помощи облёта есть надежда найти транспорт, на котором 36-летний житель Бескарагайского района отправился опахивать землю вокруг леса.

Сергей Архипов женат, дома его ждут жена и двое детей – 14-летняя дочка и 8-летний сын. Наполмним, что сегдня стало известно, что еще один сотрудник лесничества пропал при тушении пожара в Абайской области.