Эффект "стеклянного потолка": эксперт объяснила, почему на госслужбе в Казахстане мало женщин

Прошедший форум президентского молодежного кадрового резерва в Астане позволил оценить итоги реализации проекта. Таким мнением в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась главный эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айдана Акесина.

Важно отметить, что основная цель резерва, создать социальный лифт для талантливой молодежи и сформировать новую культуру управления путем вовлечения в этот процесс наиболее талантливых и способных молодых людей. Уже сейчас среди резервистов немало тех, кто внедряет свои проекты на государственной службе, вносит свой вклад в совершенствование бизнес-процессов.

"Президент остановился на успешных кейсах резервистов прошлых лет, определил приоритеты развития государственной службы и сделал важное заявление о масштабировании президентского молодежного кадрового резерва в регионы. На текущий момент 367 резервистов активно трудятся в различных сферах. Из них 102 человека заняты в центральных государственных органах, 27 – в местных органах, 72 – в национальных компаниях, и 129 – в других частных организациях. Заметно, что 34 резервиста заняли политические должности, а три человека занимают должности корпуса "А". Эти цифры не только подчеркивают успешность программы в выявлении и поддержке талантливой молодежи, но и свидетельствуют о ее положительном влиянии на различные сферы общественной жизни и развитие страны в целом", - говорит эксперт.

По ее мнению, поручения президента на форуме направлены на улучшение эффективности работы государственного аппарата, формирование привлекательного имиджа государственной службы.

Эксперт подчеркивает, что на протяжении многих лет Казахстан стремиться оптимизировать работу государственных органов, повышая их производительность, устраняя бюрократические преграды и улучшая механизмы принятия решений. Привлекательный имидж государственной службы может привлечь талантливых и квалифицированных специалистов из бизнес-сектора, подчеркивает Айдана Акесина.

"Президент Касым-Жомарт Токаев также объявил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Работа с поиском молодых талантов в регионах – важный шаг в сторону повышения качества человеческого капитала в регионах. Поиск и развитие талантливых молодых кадров в регионах могут способствовать более равномерному развитию страны, снижая неравенство между центром и регионами, повысить конкурентоспособность, поскольку регионы могут стать двигателями инноваций, развития предпринимательства и социальных проектов", - сказала эксперт.

Глава государства также поручил увеличить количество женщин на госслужбе. Комментируя это решение, эксперт подчеркивает, что дефицит женщин на политических должностях проблема, с которой в той или иной мере борется множество стран. При этом, по ее мнению, в Казахстане нельзя говорить о том, что женщин в системе государственной службы в Казахстане недостаточно.