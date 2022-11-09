ЕЭК: страны ЕАЭС увеличили производство сельхозпродукции на 5,4 процента

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Производство сельхозпродукции в Евразийском экономическом союзе в январе – сентябре 2022 года увеличилось на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 107 миллиардов долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЕЭК.

Рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане – на 6,9 процента, Кыргызстане – на 6,5 процента, России – на 5,2 процента, Беларуси – на 4,9 процента, Армении – на 0,5 процента.

"Положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции в государствах – членах ЕАЭС связана с увеличением сборов основных

сельскохозяйственных культур, в первую очередь, зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом урожайности. Так, на конец сентября текущего года в Кыргызстане зерна в первоначально оприходованном весе собрано на 45,4 процента больше, чем на эту дату год назад, на первое октября текущего года. в Армении – на 59,7 процента больше, России – на 32,5 процента, Беларуси – на 23,4 процента", - говорится в документе ЕЭК.

В январе – сентябре 2022 года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,8 процента по сравнению с январём – сентябрём 2021 года, молока – на один процент, яиц – на 2,3 процента.

В отчётном периоде рост объёмов производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в России – на 3,7 процента, Кыргызстане – на 2,7 процента и Казахстане – на 0,7 процента.

Увеличение объёмов производства молока наблюдалось во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Армении, и составило от 0,3 процента до 2,1 процента.

Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Кыргызстане – на 7,9 процента.