Едкий запах и головные боли: в Семее на месте демонтированных газгольдеров установят детские площадки

В Семее производится демонтаж неработающих газо-раздаточных установок. До 20 августа подрядчики планируют выкопать 273 резервуара. В результате с начала июля по Семею разносится едкий запах газа. Горожане жалуются на головные боли и плохое самочувствие. Коммунальщики призывают отнестись с пониманием. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, сколько ещё нужно терпеть испытание парами и что будет с опустевшими десятилетия назад сосудами.

На сегодняшний день в Семее насчитывается 361 резервуар для газа. 88 из них действующие, остальные 273, которые расположены в 53 дворах, давно не выполняют своих функций, рассказали в жилищной инспекции Семея.

Согласно решению акима г. Семей, неработающие установки было решено демонтировать, а освободившиеся участки вкупе с дворовой территорией благоустроить, установить детские площадки.

18 июня общим конкурсом государственных закупок был определен подрядчик для работ по демонтажу недействующих газораспределительных сосудов. Этой компанией стало ТОО "СапаГаз".

"В тех домах, где центрального газоснабжения давно нет, жильцы подключены к электрическим плитам. Многие отрезали магистральные трубы много лет назад. Поэтому в рамках программы благоустройства города было решено демонтировать не функционирующие газгольдеры, которые числятся на балансе жилищной инспекции и принадлежат государству", - пояснила руководитель отдела жилищных отношений и жилищной инспекции г. Семей Диана Шаяхметова.

По информации ведомства, обследование состояния установок было проведено ещё в 2019 году. Согласно акту о проделанных работах, резервуары для пропана не могут быть использованы по назначению, так как покрыты коррозией.

Компания, осуществляющая демонтаж, должна иметь специальную лицензию на эти виды работ. В ТОО "СапаГаз" заверили, что она у них есть.

В технической спецификации задания было указано, что прежде, чем производить изъятие недействующих ГРУ, нужно соблюдать все правила промышленной и пожарной безопасности.

"В техспецификации прописано,что всю технику безопасности должен обеспечить сам подрядчик. Прежде, чем начать работы, он предупредил органы полиции и ЧС о своём намерении демонтировать резервуары, и о том, какие работы будут проводиться", - рассказала руководитель жилищной инспекции.

Мы связались с Департаментом по ЧС Абайской области и выяснили, обращался ли к ним подрядчик, и какую функцию в этом общественно-значимом коммунальном деле выполняют спасатели.

"Там не настолько большая концентрация газа, чтобы нужно было обеспечивать им безопасность. И оповещением мы не занимаемся, это обязанность городского акимата", - прокомментировал заместитель руководителя ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев.

Выходит, ответственность за все манипуляции по демонтажу ГРУ несёт подрядчик. После того, как резервуар поднимают из под земли, разрытую территорию засыпают грунтом. В случае, если пары газгольдеров продолжают одолевать местное население, рабочие по гарантии засыпают отработанный участок ещё одним слоем песка.

На сегодня работы выполнены на 75%. Их планируется закончить раньше срока, примерно к 16 июля.

Несмотря на соблюдение правил демонтажа, в разных районах города разносится запах газа, который доводит людей до тошноты и головных болей, люди вынуждены закрывать окна и ограничивать посещение дворов.

"Просим жителей Семея потерпеть немного и отнестись с пониманием. Уже 16 июля работы будут завершены, хотя у подрядчика есть срок в соответствии с договором электронных госзакупок до 20 августа. Они идут на опережение. Дождь идёт на пользу, это благоприятная погода для демонтажа ГРУ", - прокомментировала ситуацию Диана Шаяхметова.

В компании "СапаГаз", которая занимается разборкой газгольдеров, рассказали, что дождь сыграл и злую шутку. В одном из дворов в центре города по проспекту Шакарима до сих пор стоит едкий навязчивый запах после демонтажа установки. Причина в том, что дождь размыл пятно одоранта, а колёсная техника и местные авто "растащили" пятно по округе.

Одоранты - это специальные соединения, которые добавляют в пропан и бутан для обнаружения его утечки, так как природный газ в оригинале не имеет цвета и запаха.

В 2023 году в Семее было демонтировано 63 резервуара. Все они согласно договору отправлены на утилизацию. Их сдали на металл, а выручка за прошлогодние установки поступит в бюджет до 30 июля. Газгольдеры этого года ждёт такая же судьба. Сосуды объемом 2,5 и 5 кубометров продадут по цене "чермета".

В связи с этим у горожан напрашивается несколько вопросов: все ли резервуары поражены коррозией, и не уйдут ли они по бросовой цене на вторичный рынок?

Волнует семейчан и то, что на месте бывших газораспределительных установок, где будет стоять флер коммунального блага, построят детские площадки.

Не забывают горожане и о планируемой газовой магистрали, которую областные власти хотели бы протянуть из Алтайского края. Целесообразно ли демонтировать нынешние установки, если мечты о газификации могут стать реальностью?