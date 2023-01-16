Единые требования к школьной форме в Казахстане вступили в силу

Фото: пресс-служба МИИР РК

В Казахстане с 2023 года изменились требования к школьной форме. Нормы утверждены приказом министра просвещения от 30 декабря 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнила руководитель отдела духовно-нравственного воспитания управления образования Алматы Нургуль Тау, школьная форма по-прежнему будет соответствовать светскому характеру обучения, но с некоторыми изменениями.

Так, к элементам школьной формы как для девочек, так и для мальчиков добавлены трикотажная кофта/кардиган на пуговицах или замке, рубашка поло или тенниска.

Школьная форма для мальчиков включает:

пиджак,

жилет,

брюки,

парадную рубашку,

повседневную рубашку,

трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке,

рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку).

брюки свободного кроя, закрывающие щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает:

пиджак,

жилет,

юбку,

брюки,

классическую блузку,

трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке,

рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку).

брюки свободного кроя, закрывающие щиколотки ног.

"Исключено требование к парадной форме (белая рубашка - для мальчиков, белая блузка - для девочек). Также теперь не является обязательным элементом галстук", - уточнила Нургуль Тау.

Уточняется, что на школьной форме допускается размещение отличительных знаков: эмблема, нашивка, шеврон организаций среднего образования.

На школьной форме допускается размещение отличительных знаков организаций среднего образования: эмблема, нашивка, шеврон и другие.

Ткани, из которых должна шиться школьная одежда, должны быть преимущественно полушерстяными и хлопковыми, быть износостойкими, обладать антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Ранее это было обязательным условием.