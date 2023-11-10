Единые стандарты качества образования и проживания студентов примут в Алматы

В Алматы до конца года примут единые стандарты качества образования и проживания студентов. Такое поручение дал аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

При поддержке Управления молодёжной политики городского акимата реализуется проект "Разработка методических рекомендаций по улучшению качества обучения, проживания и обслуживания студентов в учебных заведениях".

9 ноября в Алматы прошёл первый круглый стол по обсуждению промежуточных итогов исследования. В его работе приняли участие представители неправительственных организации, эксперты, лидеры общественного мнения, депутаты маслихата и проректоры вузов.

По словам депутата маслихата Асии Акановой, данная инициатива впервые в стране реализуется в Алматы. Основная цель – выработка единых методических рекомендаций и утверждение стандартов для 35 университетов мегаполиса.

"Какие условия должны быть созданы для студента вуза? Каким стандартам должно соответствовать студенческое общежитие? Как создать инклюзивную среду для студентов с ограниченными возможностями? Если результаты проекта окажутся успешными, я считаю, что эту инициативу можно будет реализовать по всей республике. Главное, чтобы руководство вузов было готово к реализации методических рекомендаций", - сказала депутат.

На данный момент фронт-офисом проекта проведены пять заседаний фокус-групп с участием 40 экспертов, анкетирование среди 60 интервьюеров, а также опрос с участием 500 респондентов. В ближайшее время будут организованы ещё четыре круглых стола. В рамках проекта поступило более 150 предложений.