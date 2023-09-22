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Единую базу очерёдности в детсады запустят в Казахстане

22 Сентября, 17:17
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев 22 Сентября, 17:17
22 Сентября, 17:17
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Процесс автоматизации очередей в детские сады рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. 

"Обсуждены вопросы создания Единой базы учёта очерёдности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Её планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре, а с января 2024 года начнётся масштабирование по всей республике", - сказано в сообщении. 

Премьер-министр подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы развития технологий искусственного интеллекта, перевода госуслуг в проактивный формат, цифровизации ключевых процессов госаппарата, автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других. 

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