Единственный казахстанец - участник войны во Вьетнаме, просит поддержки у государства

Житель Кармакшинского района Кызылординской области Иса Бисенов - единственный казахстанец, который служил во Вьетнаме. Сегодня почетному ветерану 80 лет. Несмотря на преклонный возраст, аксакал ведет активный образ жизни. Его главная мечта - получить статус приравненных к ветеранам ВОВ. Это позволило бы ему получать хорошую пенсию и социальные выплаты ко Дню Победы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вьетнамская война считается одной из самых жестоких войн прошлого века. Свидетелем тех сражений является легендарная личность, кызылординец Иса Бисенов. Ветеран до сих пор помнит, как его отправили защищать чужую землю.

Иса Бисенов родился в 1942 году, он был единственным ребенком в семье. Отец работал учителем в школе, педагог старался дать сыну хорошее воспитание. С раннего возраста приучал его к труду и ответственности. После окончания школы, кызылординец поступил в медицинское училище. Получил профессию фельдшера, создал семью. Однако после рождения первенца Ису Бисенова забрали в армию.

Фото из архива семьи Бисеновых.

Ветеран от мечает, что в боевых действиях не участовал, а занимался лечением раненых солдат и местного населения.

"Я два года служил медработником в Ленинградской ракетной дивизии. В 1966 году нас направили на помощь дружественному вьетнамскому народу, который вел борьбу за свою свободу. Я был единственным казахом в секретном полку. В основном в отряде выполнял обязанности фельдшера. Вначале было очень трудно привыкнуть к влажному жаркому климату. Больше полгода мы тренировались в лесах, каких-либо условий не было. Я оказывал медицинскую помощь не только солдатом, но и мирным жителям", - вспоминает ветеран.

Советские секретные войска помогали северной части Вьетнама. Солдаты секретного полка обучали местных партизан сбивать с зенитных установок вражеские самолеты, а также ведению боя. У врачей же задача была другая – сохранить жизни. Иса Бисенов до сих пор помнит, как спас маленького мальчика, который потерял руку во время бомбежки.

"Во время бомбежки вьетнамскому мальчику оторвало руку. В деревне не было медицинского пункта, необходимых лекарств и инструментов. Пришлось использовать подручные средства и сделать срочную операцию. В результате я смог остановить кровотечение. Потом почти всю ночь искал полевой госпиталь, местные врачи смогли помочь ребенку. Его заплаканное лицо до сих пор стоит перед моими глазами. Я очень уважаю гордый вьетнамский народ, его действительно есть за что уважать. За свободу там были готовы умереть все", - признается Иса Бисенов.

Ветеран и сам получил тяжелое ранение во время одной из американских бомбежек. Иса Бисенов отслужил во Вьетнаме год и три месяца. Позже вернулся в родной ленинградский полк, а затем домой.

Стоит отметить, герой не обделен почестями. Вьетнамское правительство наградило его медалью "Дружба", а на Родине он получил медаль "За отвагу".

В 2013 году кызылординец по приглашению главы государства Вьетнама побывал в Ханое. Он снова посетил места, где когда-то воевал. Во время встречи с президентом страны кызылординцу вручили звание "Почетный гражданин Вьетнамской Республики".

"После возвращения на родину, я 40 лет работал в медицинской сфере. Лечил людей, возглавлял сельскую больницу. У нас в семье семеро детей, есть внуки правнуки. Я часто рассказываю им о ценности мира. Ведь в войне не бывает победителей", - говорит аксакал.

Гульмира Алтынбек первая внучка ветерана войны во Вьетнаме. Сейчас она работает в уголовно-исполнительной системе, старшим инспектором. Кызылординка старается часто навещать дедушку, ей нравится слушать военные истории родного человека.

"Дедушка был единственным казахом в полку. Его жизненный путь, слова назидания для нас является примером. У деда очень много наград и медалей, мы гордимся им", - говорит Гульмира.

Исе Бисенову пришлось много лет скрывать свое участие во вьетнамской войне. Ведь миссия была секретной, необходимой информации в его военном билете нет. Сегодня он инвалид ІІ группы, и приравнен к ветеранам Афганской войны. Это положение очень огорчает кызылординца.